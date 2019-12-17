«Я не причастен к убийству Павла Шеремета». Фигурант дела Антоненко передал записку из СИЗО

Фигурант по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, украинский военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко отрицает свою вину в преступлении. Он написал об этом в записке, которую обнародовал на своей странице в Facebook глава пресс-службы командования ССО Алексей Никифоров.

«Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку. Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. С первой буквы. Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди! С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета», – написал Антоненко.

Стосовно сержанта ССО Андрія Антоненка (Riffmaster), який є одним із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла… Posted by Алексей Никифоров on Teisipäev, 17. detsember 2019

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу) и семья ветеранов АТО – Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания он заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он.

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины намерено ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения для Антоненко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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