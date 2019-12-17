В ходе стычек под Радой протестующего увезли без сознания, полиция задержала несколько активистов

В ходе стычек под Верховной Радой в Киеве 17 декабря одного протестующего увезли без сознания, полиция задержала несколько активистов, сообщает корреспондент телеканала НАШ с места событий.

На митинге против продажи земли сегодня произошло столкновение силовиков и активистов.

Корреспондент телеканала заявил, что сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивый газ, так как их облили зеленкой. Это произошло после того, как правоохранители попросили убрать палатки, мешающие проезду транспорта.

«Участники акции требование не выполнили, после чего началась такая массовая зачистка улицы. Есть пострадавшие. По крайней мере, одного человека без сознания забрала «скорая помощь»… Также есть задержанные. Сказать точно их количество пока не можем», – рассказал корреспондент.

«Интерфакс-Украина» уточняет, что пострадавший, которого увезла карета «скорой помощи», – один из протестующих.

«Радіо Свобода» пишет, что полицейские «разогнали часть протестующих». Также, по данным издания, правоохранители разбили камеру и очки журналиста «Радіо Свобода» Сергея Нужненко.

На сайте полиции Киева указано, что правоохранители снесли палатки. При этом в полиции сообщают, что активисты не подчинились требованиям правоохранителей, а вместо этого «устроили стычку, применяли дубинки и бросали камни». В полиции информируют, что задержали «самых активных участников» инцидента.

Корреспондент телеканала «112 Украина» сообщил сегодня, что на акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения распылили перцовый газ. В полиции сообщили, что в результате стычек были госпитализированы двое правоохранителей.

По данным «Українських новин», в акции в центре Киева 17 декабря принимают участие около 3 тыс. человек. В митинге участвуют представители «Батьківщини», ВО «Свобода», организации «Всеукраинский аграрный совет» и Аграрной партии. Активисты держат в руках плакаты «Фермеры против дерибана земли», «Нет – земельной мафии».

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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