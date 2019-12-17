Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков

Вчера, 16 декабря 2019, артистка с большим размахом отметила свое 37-летие. На масштабной вечеринке собрались звездные друзья Анны и от души поздравили ее с днем рождения. Знаменитость всю ночь танцевала и «зажигала» танцпол, однако в сеть попали вовсе не праздничные фото.

На первом снимке с мероприятия Седокова продемонстрировала торчащие из-под юбки ее красного блестящего платья мужские ботинки. Рядом на фото красуются отставленные в сторону босоножки на высокой шпильке и чьи-то ноги без обуви. Сперва снимок интригует – что здесь происходит? Однако Анна в сопровождении к публикации раскрыла все карты.

«Любовь– это когда после вечеринки он отдает тебе свои ботинки, а сам идет в носках❤️Пусть

это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю

всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим

праздником 🙏🏼» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Анна на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Поклонники в свою очередь не смогли пройти мимо. Многие поспешили поздравить знаменитость с днем рождения, а некоторые решили продемонстрировать свое чувство юмора.

«Аня милая , сори , что не пришли 🙏🏽С днем рождения детка , будь счастлива каждую секунду ❤️», – написала Лера Кудрявцева. »

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 люблю тебя 😍», – добавил возлюбленный Седоковой, который и оказался разутым до носков.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 17 Дек 2019 в 12:15 PST

Остальные пользователи тоже не отставали: »

А я думала любовь– это когда после тяжелой вечеринки вы меняетесь обувью 🤣🤣🤣🤣😜», «У меня с мужем тоже такая ситуация была, он шел домой в носках км два, а я в его кроссах:) 💖💖💖», »

Здоровья, счастья Вам Анна!!!😘Вы очень красивая 🌺🌺🌺», »

Очень мило))))😍 Берегите друг друга!!! 🙏С днем рождения, Анна🎉🎉🎉».

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