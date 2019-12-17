Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков

17.12.2019, 16:05, Разное

Вчера, 16 декабря 2019, артистка с большим размахом отметила свое 37-летие. На масштабной вечеринке собрались звездные друзья Анны и от души поздравили ее с днем рождения. Знаменитость всю ночь танцевала и «зажигала» танцпол, однако в сеть попали вовсе не праздничные фото.

На первом снимке с мероприятия Седокова продемонстрировала торчащие из-под юбки ее красного блестящего платья мужские ботинки. Рядом на фото красуются отставленные в сторону босоножки на высокой шпильке и чьи-то ноги без обуви. Сперва снимок интригует – что здесь происходит? Однако Анна в сопровождении к публикации раскрыла все карты.

«Любовь– это когда после вечеринки он отдает тебе свои ботинки, а сам идет в носках❤️Пусть
это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю
всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим
праздником 🙏🏼» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Анна на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Поклонники в свою очередь не смогли пройти мимо. Многие поспешили поздравить знаменитость с днем рождения, а некоторые решили продемонстрировать свое чувство юмора.

«Аня милая , сори , что не пришли 🙏🏽С днем рождения детка , будь счастлива каждую секунду ❤️», – написала Лера Кудрявцева. »
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 люблю тебя 😍», – добавил возлюбленный Седоковой, который и оказался разутым до носков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 17 Дек 2019 в 12:15 PST

Остальные пользователи тоже не отставали: »
А я думала любовь– это когда после тяжелой вечеринки вы меняетесь обувью 🤣🤣🤣🤣😜», «У меня с мужем тоже такая ситуация была, он шел домой в носках км два, а я в его кроссах:) 💖💖💖», »

Здоровья, счастья Вам Анна!!!😘Вы очень красивая 🌺🌺🌺», »
Очень мило))))😍 Берегите друг друга!!! 🙏С днем рождения, Анна🎉🎉🎉».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пятилетняя девочка Настя Радзинская из Краснодара оказалась третьим высокооплачиваемым блогером YouTube по версии Forbes, сообщает «Интерфакс». Издание оценило ее доход с июня 2018 по июнь 2019 года в $18 млн. Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи из Техаса, который с 2015 года записывает видео с распаковкой и обзором игрушек. У Насти несколько каналов с совокупной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика