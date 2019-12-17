Россия расширила санкции против Украины

Правительство РФ расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции.
Согласно постановлению, также расширен ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров с Украины, передает ТАСС.
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