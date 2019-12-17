В Австралии трехметровый питон заполз в дом, чтобы выспаться на елке. Необычного гостя хозяева трогать не стали, позже рептилия покинула жилище самостоятельно.

Незваный гость решил приобщиться к праздничной атмосфере и присмотрел себе для этого интересное место. Он проник в дом, где было установлено рождественское дерево и устроился на его ветвях. Линн Чемпен вернулась домой в компании подруг и не сразу заметила необычного соседа. Услышав шум на балконе, девушки направились в комнату, где была установлена ель, чтобы сфотографировать флейтовых птиц, которые иногда прилетают к дому. Хозяйка подбирала наиболее удачный ракурс, когда вдруг дотронулась до змеи, которая спала на елке. Единогласно было принято решение не беспокоить питона. Через несколько часов особь покинула дом самостоятельно.

Очевидцам удалось запечатлеть необычного гостя. На фотографии, которую девушки выложили в Сеть, можно хорошо разглядеть питона. Некоторые пользователи отметили, что хозяевам дома очень повезло с тем, что змея вела себя мирно.

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