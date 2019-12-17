«Я недополучила любви»: Анастасия Решетова рассказала о сложных отношениях с матерью

Анастасия Решетова пояснила о детстве и сложных отношениях с матерью. Возлюбленная рэпера Тимати не хочет, чтобы ее новорожденный первенец Ратмир столкнулся с такими же проблемами.

Юная мама пояснила о посещении врача, который задал ей нестандартный вопрос о взаимоотношениях с родителями и оценкой их самой Решетовой. Специалист, отметивший, что с двухмесячным ребенком все в порядке, якобы определил, что она «недополучила в детстве» маминой любви. Селебрити не собирается открывать семейные тайны, но переживает по поводу комплекса «недолюбленного ребенка». Модель уверена, что все «взрослые» трудности зарождаются в детские годы. Звезде удалось справиться с недостатком чувств со стороны матери, но она не хочет, чтобы мальчик повторил её судьбу. Для того чтобы её ребенок рос в атмосфере любви и внимания, знаменитость готова сделать все возможное.

Нежные кадры малыша она разместила на своем аккаунте в Instagram, причем сделаны они со спины или лицо Ратмира прикрыто большими очками. Кроме того, есть здесь и фотография маленькой Решетовой вместе со своей мамой. Поклонники отметили несомненное сходство обеих.

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