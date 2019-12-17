Появилось сообщение о минировании трех аэропортов в Москве

17.12.2019, 15:58, Разное

Неизвестный позвонил в одно из отделений полиции Московской области и заявил, что три столичных аэропорта заминированы. Правоохранительные органы проверяют поступившую информацию.

Об эвакуации людей не сообщалось. Аэропорты продолжают работать обычном режиме, пишет телеканал «360». 



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