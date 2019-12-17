Появилось сообщение о минировании трех аэропортов в Москве

Неизвестный позвонил в одно из отделений полиции Московской области и заявил, что три столичных аэропорта заминированы. Правоохранительные органы проверяют поступившую информацию.

Об эвакуации людей не сообщалось. Аэропорты продолжают работать обычном режиме, пишет телеканал «360».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самозваный «Верховный суд ЛНР» приговорил к 10,5 годам заключения за «шпионаж» «агента латвийской разведки». Об этом сообщается на сайте так называемого «МГБ ЛНР». Утверждается, что боевики «МГБ» проводили некие оперативно-розыскные мероприятия и выявили «агента иностранной разведки». Им оказался гражданин Латвии Веселовс Валентис (Веселов Валентин Борисович). Наемники утверждают, что мужчину завербовали латвийские спецслужбы еще в 2004 […]