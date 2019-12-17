Защитный купол над челябинским метеоритом повел себя «невероятно»

Защитный купол самопроизвольно поднялся над челябинским метеоритом, который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала, пишут СМИ.
Руководство музея сообщило, что проверка не выявила никаких сбоев в оборудовании, передает Ura.ru.
Инцидент произошел, когда в зале было много публики.
«Тяжелый купол очень медленно, почти неуловимо для глаз пополз вверх – примерно на половине возможной высоты сработала сигнализация, и прибежал охранник. На записи с камер видно, что к пульту управления никто не притрагивался, самопроизвольное срабатывание очень простого по конструкции оборудования практически невероятно. Но, тем не менее, передо мной лежит соответствующий акт», – сказал директор музея Владимир Богдановский.
Он добавил, что метеорит находится в полной сохранности.
«Мы считаем, что любые события связанные с нашим метеоритом, теперь несут исключительно позитив», – заключил руководитель учреждения.
Ранее в ЦНИИМаш рассказали, когда жителям Земли стоит ждать падения нового челябинского метеорита.
Метеорит «Челябинск» стал самым крупным небесным телом, упавшим на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году. В феврале прошлого года специалисты установили точный вес основного осколка метеорита, который удалось поднять со дна озера Чебаркуль. Он составил 654 кг.
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