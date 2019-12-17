Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов стал потерпевшим по делу о неуставных отношениях

Следователи Восточного военного округа расследуют уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Об этом пишет «Коммерсантъ». Как уточнил адвокат Руслан Нагиев, по делу проходит несколько потерпевших, в том числе и сам солдат, расстрелявший сослуживцев.

«Обвинение предъявлено не офицеру, а одному из срочников. Если суд подтвердит его вину, мы сможем использовать это решение в своем деле: показания Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях подтвердятся», — полагает адвокат. Защита подчеркивает, что солдат действовал в состоянии аффекта, так как ему не давали спать несколько суток.

«Он подтвердил, что над ним издевались, его избивали. По его словам, в момент инцидента все было как в тумане, он не слышал голоса окружающих», — отметил адвокат.

В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, убив 8 человек и ранив еще двоих.

Комиссия Минобороны, расследующая убийство, пришла к выводу, что у солдата, открывшего стрельбу, был «межличностный конфликт» с одним из офицеров. Комиссия тогда не подтвердила версию о неуставных взаимоотношениях, избиениях и другом физическом насилии. При этом к стрельбе могла привести «повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы».

Позже выяснилось, что над Шамсутдиновым издевались сослуживцы, об этом сказал его брат Риан. «Видимо, он попал в такой коллектив. Может быть, его в течение нескольких месяцев гнобили, преследовали, что-то ему говорили. Я сам служил, я понимаю, как это происходит», — говорил он. В комиссии Минобороны эту версию отрицали.

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