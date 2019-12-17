Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус и еще $17 млн — в восстановление в стране медицины и образования

В модернизацию сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. Порт был передан в управление России в 2017 году. В рамках этих инвестиций также планируется восстановление и прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора Средиземное море—Персидский залив.
Кроме того, российское правительство одобрило выделение около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии. Эти деньги будут направлены на восстановление медицинских учреждений и услуг, системы образования и на оказание помощи провинциям, наиболее пострадавшим от войны.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Соглашение должно действовать в течение 49 лет и «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды. В апреле 2019 года Юрий Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус также на 49 лет.
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