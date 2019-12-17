Шанс одновременно заболеть гриппом и ОРВИ ничтожно мал. Разбираемся почему

Ученые и раньше замечали, что подъемы заболеваемости различными респираторными вирусными инфекциями часто не совпадают, случаются в разные месяцы. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, пытается ответить, почему мы обычно не болеем гриппом и различными ОРВИ одновременно.
Согласно предыдущим наблюдениям, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) встречаются несколько реже во время сезона гриппа и наоборот. В новом исследовании ученым впервые удалось собрать вирусологические подтверждения этого.
Ученые проанализировали данные о 36157 пациентах с простудными симптомами, собранные в Великобритании за 8 лет. Они фокусировались на 11 различных типах ОРВИ и гриппе. Вирусная инфекция была подтверждена у 35% пациентов, из них 8% были заражены более, чем одним типом вируса.
Наиболее выразительным оказалось взаимодействие между вирусами гриппа типа А и риновирусами (частыми возбудителями ОРВИ). Обнаружить «взаимное подавление» между вирусами ученым помогла специальная компьютерная программа.
Пациенты с гриппом А заражались риновирусной инфекцией на 70% реже, чем пациенты, инфицированные любым другим вирусом.
Ученые сравнивают поведение вирусов с поведением хищников: конкуренцией львов и гиен за пищу.
«Мы исследуем различные варианты, например, что эти вирусы конкурируют за клетки при инфицировании организма или иммунная реакция в отношении одного вируса усложняет другому вирусу задачу инфицировать того же человека», — сообщила Сема Никбахш (Sema Nickbakhsh) из Университета Глазго, ведущий автор исследования.
Ученые отметили, что особенно интересно то, что конкурируют вирусы различных типов. Обнаружение перекрестного иммунитета к различным штаммам одного вируса было бы менее неожиданным.
«Обычно люди исследуют вирусов в изоляции – только вирус гриппа или риновирус. Но мы показали, что нам также нужно изучать их вместе, как экосистему», — подчеркнул Пабло Мурсия (Pablo Murcia), соавтор исследования.
Авторы считают, что понимание взаимодействия между вирусами может помочь объяснить, почему определенные вирусы циркулируют в разные сезоны, поражают людей из разных возрастных групп, инфицируют разные отделы дыхательной системы. Но в этом исследовании ученые не смогли объяснить механизмы конкуренции вирусов.
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