Слава Рабинович: путинская ОПГ сама готовит революцию

Наезд и иск против Nginx, иски против Twitch – давай, Путин, больше ада!

По мнению Леонида Волкова и многих других – это подготовка путинской ОПГ к блокировке YouTube в преддверии «выборов» в Госдуму в 2021 г. и «выборов» президента в 2024 г.

Теперь уже примерно только дети-маугли не знают, что путинская ОПГ сама готовит революцию – да-да, сама, посредством погружения России во мглу Средневековья, провоцирования экономического, финансового, технологического, техногенного и экологического коллапса, с последующим восстанием наконец-таки прозревшего народонаселения, и с (последующим) развалом страны.

Но ведь лучше ужасный конец, чем ужас без конца, правильно?

Отлично, мы идём прямо этой дорогой.

Путинская ОПГ ускоряет этот процесс.

Я хочу, я желаю, я сплю и вижу, чтобы путинская ОПГ заблокировала YouTube.

Я хочу увидеть эту революцию, наконец.

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