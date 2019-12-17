Эффект Стрейзанд

Ничуть не менее регулярно сообщений о катастрофах, пожарах, затоплениях и прочих ставших почти бытовыми событий приходят сообщения из совершенно иной сферы — сферы медийной.

Каждый день приносит новости о том или ином факте цензуры, причем зачастую именно запрет становится поводом для интереса к запрещенному контенту. Вполне возможно, что ужесточение цензуры как-то прямо связано с числом катастроф, которые посещают нашу страну все чаще и чаще.

Запрещенный к показу сериал «Слуга народа» на ТНТ, где обыграли известное всем народное прозвище нашего Всего.

Не будь запрета, возможно, и этот обыгрыш прошел бы совершенно незаметно, но эффект Барбары Стрейзанд сработал так, как и был обязан сработать — запрещенный фрагмент стал самодостаточным мемом, усилив эффект этой вполне тривиальной шутки, а ЮТуб заполнен запрещенным фрагментом на множестве каналов.

Не успел подзабыться этот эпизод — запретили к показу сериал «Эпидемия», где в пятой серии была показана сцена расстрела мирного населения бойцами Росгвардии по подозрению в том, что это население является носителем некого опасного вируса.

Население не согласилось с ролью киевских евреев из Бабьего Яра и перебило карателей. Что опять-таки неудивительно: летом мы убедились, что боец Росгвардии — существо предельно нежное и валится оземь от тяжелого взгляда из-под бровей, а бумажный стаканчик вообще фатален для его здоровья.

Что говорить о более серьезном оружии вроде дреколья или обрезов — тут десять гражданских завалят дивизию Дзержиского.

И завалили, кстати. В сериале. Что и послужило причиной свирепого закрытия проекта. И снова-здорово, так как даже в трейлере сериала уже было понятно, что что-то подобное будет по ходу сюжета.

Либо наше идеологическое гестапо прошляпило, либо мозги включились уже после того как. Впрочем, как раз последнее — это норма для всей этой публики.

С перепугу из эфира какой-то очередной бесчисленной музыкальной премии изъяли слово «протест» из одной песни.

И снова — не будь цензуры, мало кто и в курсе был бы, что этот концерт вообще проходил, где музыканты произнесли запретное слово.

Теперь знают все.

Вообще, тупость и интеллектуальная деградация наших чиновников изумляет.

Что ни день — то новый подарок на ниве пропаганды и борьбы за патриотизм. Опять же — сейчас возник законный вопрос к утвержденному логотипу праздника 75-летия Победы, где дизайнеры умудрились нарисовать стрелки победного наступления направлением с запада на восток.

Если был заказ на празднование годовщины плана «Барбаросса» — то логика в таком дизайне очень даже просматривается.

Но у «Барбароссы» юбилей будет не в 20 году, а в 21, зачем-то поспешили. Хотя, конечно, наша власть в Кремле более похожа на наследников плана «Барбаросса» и плана «Ост», чем имеет какое-то отношение к Победе.

Путин аж зубами скрипит, вспоминая советское время. То ему бомбу подложили, то только галоши выпускали.

Ему-то как раз праздновать нечего — он каждый год как на каторгу идет на парад, закрывая на всякий случай главную трибуну страны, на которой стояли настоящие победители, а не эти, с позволения сказать, наследнички.

Кстати, психологически это одна и та же картина — если чего-то не видно, то того вроде бы нет.

Цензоры, запрещающие страшное, действуют по тому же принципу — если запретим, закроем фанерой, замажем — то этого и не существует. Солипсизм какой-то. Только вообще-то это на самом деле чистой воды инфантилизм.

Взрослые мужики и тётеньки бальзаковских лет с сознанием 3-летнего ребенка: если я спрячусь в домике, то у меня все будет хорошо.

А.Несмиян

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