«Растопчу каждого причастного к делу»: Юлия Кузьменко из СИЗО сделала громкое заявление

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета хирург и волонтер Юлия Кузьменко пригрозила правоохранителям, прокурорам и судьям «растоптать их репутацию», если будет доказана ее невиновность. Такое заявление своей подзащитной обнародовал адвокат Владислав Добош в Facebook.
Он пишет, что эти слова Кузьменко попросила донести до всех. В частности, она заявила, что готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием, в том числе к допросам и любым экспертизам.
«Я с достоинством вынесу эти унижения. Но когда будет установлена моя непричастность, то за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения», — сказала Кузьменко.
Она подчеркнула, что растопчет репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к делу Шеремета.
«Мне боятся нечего, потому что я не совершала это страшное преступление, и знаю, что правда за мной. Я уверена, что общество не даст им бесконечно фальсифицировать дело против меня!», — добавила Кузьменко.
Напомним, 13 декабря Печерский райсуд арестовал Юлию Кузьменко. Она будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года. Защита подозреваемой сообщила, что будет подавать апелляцию.
По версии следствия, Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль, которым пользовался журналист Павел Шеремет.
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