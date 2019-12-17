Волынец сообщил, что за трое суток импорт электроэнергии из России вырос более чем в два с половиной раза

17.12.2019, 15:54, Новости дня

Объем электроэнергии, импортируемой Украиной из России, в течение 13 декабря 2019 вырос до 1 268 000 кВт-ч, заявил в своем Facebook нардеп от «Батьківщини» и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора. Только за трое суток 11–13 декабря поставки возросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1 268 000 кВт-ч (13 декабря). Кто забыл, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку депутата «Слуги народа» Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в объединенную энергосистему Украины на условиях двусторонних контрактов», – написал политик.

🧮 ЦИФРА*обсяг електроенергії імпортованої Україною з Росії протягом доби 13 грудня 2019 рокуКомпанії-трейдери після…

Posted by Михайло Волинець on Teisipäev, 17. detsember 2019

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. 

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии». Издание «Главком» отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок «на сутки вперед» и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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