Футзальная сборная Украины стала чемпионом мира среди спортсменов с проблемами зрения

Сборная Украины по футзалу стала чемпионом мира среди спортсменов с проблемами зрения, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Чемпионат мира проходил с 4-го по 14 декабря в турецкой Анталии.

На групповом этапе сборная Украины победила Турцию (4:0), Россию (4:0), Италию (8:1), Англию (3:0), Испанию (5:0) и Японию (6:0).

В финале турнира украинская команда обыграла Англию со счетом 6:2.

Сборная Украины по футзалу среди спортсменов с проблемами зрения победила на чемпионате мира третий раз подряд. В 2017 году Украина завоевала золотые медали в итальянском Кальяри, а в 2015-м в южнокорейском Сеуле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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