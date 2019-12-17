Автоновости: Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Отечественный рынок автомобилей с пробегом неторопливо, но уверенно растет на фоне падения продаж новых машин: эксперты связывают это с миграцией покупателей. То же самое происходит и в сегменте кроссоверов, где персона ноябрьского лидера не вызывает удивления.

В ноябре в нашей стране сменили владельцев 108 200 подержанных кроссоверов и внедорожников: по подсчетам агентства "Автостат", это на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года. И самым популярным кроссовером с пробегом в России оказалась трехдверная версия Lada 4×4: сделки по этой модели совершались примерно 8,5 тысяч раз.

АвтоВАЗ официально представил обновленную "Ниву"

Если результаты "старой Нивы" сопоставимы с прошлогодними достижениями, то популярность большинства остальных участников лидирующей пятерки подросла. К примеру, занявшая второе место Chevrolet Niva стала востребованнее на 2% — до 6,8 тысяч машин, а Toyota RAV4 прибавила 7% — до 4,1 тысяч единиц.

Nissan X-Trail купили и продали 3,3 тысячи раз, то есть примерно столько же, сколько и в прошлом году, а Renault Duster менял хозяев на 17% чаще – то есть, в 3,3 тысячах случаев.

Вторую половину десятки самых популярных подержанных вседорожников составили Nissan Qashqai (3,2 тысяч штук, +3%), Mitsubishi Outlander (2,7 тысяч машин, -2%), Volkswagen Tiguan (2,3 тысяч единиц, +12%), Honda CR-V (2,3 тысяч автомобилей, -6) и УАЗ Патриот (1,9 тысяч штук, +13%).

Что касается новых кроссоверов, то в ноябре в Топ-20 самых популярных в России машин вошли Hyundai Creta (7 273 машины), Volkswagen Tiguan (3 718 единиц), Renault Duster (3 443 машины), Kia Sportage (2 942 автомобиля), Lada 4×4 (2 919 машин), Toyota RAV4 (2 672 единицы), Skoda Kodiaq (2 553 машины) и Nissan Qashqai (2 458 штук).

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