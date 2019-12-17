«Опека отберет у тебя дочь»: Кравец плюнула в лицо сорвавшейся Борисовой

У Борисовой кипят нешуточны страсти – дочку намочила и выбросила рукопись ее книги, а потом ушла из дома. «Вообще в последнюю неделю у нас были отношения напряженные, – написала телеведущая на странице в социальных сетях. – Дочка порезала мой шарф и блузку шелковую блузку, позвонила папе, он приехал и назвал меня недоделанной наркоманкой. Потом дочь уехала жить к папе и увезла щенка, сказав: «Ты не получишь Мишель до суда». Господи, я сползла по стенке, я очень люблю ее, она мой самый близкий друг».

Алена Кравец, узнав про все это, мудро заметила: «От осинки не родятся апельсинки, как известно. Даночка Борисова очень любит критиковать других людей, обсуждать и писать гадкие посты. Так что пусть терпит теперь. Что же касается дочери, то это все – следствие неправильного воспитания ребенка. Борисова была всю жизнь увлечена карьерой, мужиками, но только не своей кровиночкой. Да и что она хотела, если девочка видела алкогольные и наркотические чудачества матери? Конечно, это все сказалось на психике ребенка. Я думаю, органам опеки стоит внимательно присмотреться к этой неблагополучной семье и, может быть, лишить Борисову родительских прав».

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 16 Дек 2019 в 2:59 PST

О том, готова ли Алена Кравец взять на воспитание дочь Даны Борисовой, она пока не думала. Хотя в свое время очень хотела воспитывать дочь покойной Юлии Началовой. «Я могла бы сделать из нее настоящую леди, помочь с карьерой на сцене, о которой Верочка мечтает, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами. Тем более, Верочка – девственница, а это сейчас в цене», – уверяла заботливая Кравец.

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