Россиянам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарства на 15-80%

Представители рынка предполагают, что в конечном итоге производство части препаратов может оказаться нерентабельным.

Участники фармацевтического рынка России анонсировали падение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) в течение 2020 года, сообщает газета «Коммерсант».

По словам заместителя гендиректора фармацевтической компании, Stada в России и СНГ Ивана Глушкова, в течение 2020 года цены на лекарства из списка ЖНВЛП упадут на 15-60%.

«По некоторым наименованиям — в частности, из списка дорогостоящих препаратов, входящих в госпрограмму »12 нозологий«, — сокращение цены может дойти до 80%», — добавил руководитель департамента по взаимодействию с органами власти биотехнологической компании «Биокад» Алексей Торгов.

По словам представителей рынка, нововведение ставит цены на лекарства в РФ в зависимость от ситуации в других странах и повышает нагрузку российских компаний, которым придется мониторить цены на лекарства в других странах каждый день. В конечном итоге производство части препаратов может оказаться нерентабельным.

Однако представители рынка предполагают, что в конечном итоге производство части препаратов может оказаться нерентабельным.

Напомним, 16 декабря председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на жизненно важные препараты в 2019-2020 годах. Согласно новым правилам, государство будет перерегистрировать указанные лекарства в сторону снижение цены.

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