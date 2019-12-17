Российского депутата задержали по подозрению в убийстве

По предварительным данным, депутат Корнилов был пьян.
Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском (Ярославская область) Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
По его словам, Корнилов сейчас находится в следственном отделе ОВД.
Как пишет издание «ЯРНОВОСТИ», по предварительным данным, депутат Корнилов был пьян. Утверждается, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Журналисты издания отмечают, что 17 декабря состоится внеочередное заседание городской думы, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.
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