Министру экологии России подарили елочный шар с черным снегом из Челябинска

Необычным способом у Министерства природы и экологии хотят получить деньги на экопрограммы.

Челябинец Владимир Бурматов, занимающий пост председателя комитета по экологии Госдумы подарил новогодний шар с черным снегом из своего города бывшему ямальскому губернатору, а ныне главе Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. При этом Бурматов попросил министра поставить подарок себе на рабочий стол. Процесс вручения подарка со смыслом Бурматов выложил на своей странице в Instagram.

«От всех городов, в которых снег — чёрный. Вчера, на финальном в этом году заседании комитета Госдумы по экологии, вручил министру природы РФ Дмитрию Кобылкину новогодний подарок — стеклянный шар, где на Челябинск падает чёрный снег. От всех городов, где пока это, увы, случается. Из-за того, например, что Министерство до сих пор не утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов и мой родной Челябинск в этом году не получил из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на программу «Чистый воздух» (улучшение экологической ситуации, приобретение электротранспорта, модернизацию трамвайных путей и т.д.). И на следующий год рискует не получить ещё 2,5 млрд на эти нужды. Для нашего региона это огромные и очень нужные средства. Последствия таких проволочек в Челябинске можно ощущать прямо сейчас. Носом. А кое-где уже почти и руками. Мы этим дышим, этой нерасторопностью. В остальных городах ситуация не лучше. Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита…», — написал Бурматов.

Также он отметил, что попросил министра оставить шар на рабочем столе и «почаще придавать ускорение чиновникам, затягивающим такие жизненно (причём, в буквальном смысле слова) важные для нас решения».

Бурматов подчеркнул, что Кобылкин — сам в прошлом губернатор, один из самых эффективных в стране, поэтому прекрасно понимает, как тяжело регионам без федеральной поддержки. Со слов дарящего, Кобылкин поблагодарил, пообещал поставить шар на стол и помочь с финансированием экологических программ.

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