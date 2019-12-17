В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
Надбавки установят в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и его первоначального взноса. Повышенные коэффициенты будут применяться при ПДН больше 50 процентов.
Согласно подсчетам регулятора, без изменения структуры ипотечных портфелей данная мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза. Это поможет снизить для них стимулы по выдаче кредитов заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом по ипотеке.
Мера направлена на увеличение запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, которые способны привести к снижению доходов россиян и росту цен на недвижимость. Также инициатива будет способствовать сбалансированности роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо работать над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Герой Маколея Калкина в фильмах «Один дома» — Кевин Маккалистер — ловко проучивал парочку бандитов, желающих ограбить дом его родителей. Спустя 29 лет после выхода на экраны первой картины Маколей решил вспомнить молодость и вместе с известным YouTube-блогером и бывшим инженером NASA Марком Робером создал ловушку для тех, кто с детства не усвоил простое правило […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Унижения «Газпрома» только начинаются / 28 ноября
- «Водит украинцев за нос»: Зеленского обвинили в наглой лжи / 8 декабря
- СМИ: Некоторые участники «Битвы экстрасенсов» оказались обычными шарлатанами / 5 декабря
- Перевоплотившийся в Наталью Подольскую Владимир Пресняков рассмешил Сеть / 28 ноября
- Парфюм «Пуля в затылок» / 31 октября
- В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс / 9 декабря
- Ученые: Шимпанзе кидают в деревья камни и создают рок-музыку / 18 декабря
- Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке / 24 октября