Разъяснилось происхождение задержанного во Внуково метадона

Задержанная в аэропорту Внуково в Москве партия с метадоном предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат поставляется в рамках помощи Глобального Фонда ООН по борьбе со СПИДом, сообщил замглавы Наркологической службы Минздрава Рустам Шарипов.
«Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что письмо с просьбой о закупке препарата было направлено Глобальному Фонду, и ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них.
Ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что сотрудники Внуковской таможни обнаружили крупную партию метадона, которая следовала транзитом из Германии в Таджикистан. Наркотические вещества оценили в 5,8 млрд рублей.
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