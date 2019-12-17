Разъяснилось происхождение задержанного во Внуково метадона

17.12.2019, 15:44, Новости дня

Задержанная в аэропорту Внуково в Москве партия с метадоном предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат поставляется в рамках помощи Глобального Фонда ООН по борьбе со СПИДом, сообщил замглавы Наркологической службы Минздрава Рустам Шарипов.

«Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что письмо с просьбой о закупке препарата было направлено Глобальному Фонду, и ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них.

Ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что сотрудники Внуковской таможни обнаружили крупную партию метадона, которая следовала транзитом из Германии в Таджикистан. Наркотические вещества оценили в 5,8 млрд рублей.



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