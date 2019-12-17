Кричащую о сексуальности Волочкову запретили показывать детям

Почему публика так по-разному реагирует на Волочкову и

Чистякову-Ионову? Что вообще может

толкать женщин на такие поступки? Об этом шоумену Рустаму Солнцеву рассказала Елена

Ярикова – кандидат психологических наук.

По словам специалиста, отставная прима Анастасия Волочкова –

прирожденный провокатор. Танцовщица любит вызывать эмоции. Демонстративное поведение

Волочковой направлено не на мужчин, в собственной привлекательности для

противоположного пола балерина уверена, а на других женщин. Анастасия бросает

своеобразный вызов дамам, мол, а вам так слабо?

«Может быть это и примитивно, но она вот такая. Менять она в

себе, конечно же, ничего не захочет. Более того, я думаю, что от этого она получает

какое-то наслаждение. Ей где-то это по кайфу», – рассудил психолог.

Елена Ярикова считает, что в поведении Анастасии Волочковой

нет ничего такого уж ужасного. Важно, по словам специалиста, не показывать

прославленную балерину детям.

«Здесь нужно успеть поймать эту четкую грань, которая пока

нечеткая. Главное не оказаться смешной уже в достаточно почтенном возрасте», —

заметил эксперт.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Ноя 2019 в 1:39 PST

По мнению психолога, певица Глюкоза – это совсем другой

разговор. Вокалистка не пытается провоцировать и эпатировать общественность. Обнажаясь,

певица показывает, что замужество и материнство не лишили ее

привлекательности.

«Здесь еще разница в чем: Ионова – она замужем. У нее есть

мужчина, ей не нужно покорять и кричать о своей сексуальности. Она может

показать, что она молодая, красивая и сексуальная женщина. У нее будет эротизм,

неиспорченный пошлостью. А женщины, которые свободны, женщины за 40, очень

часто совершают ошибки: они кричат о свой сексуальности. И теряется грань между

сексуальностью и вульгарностью», – сказал психолог.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 5 Ноя 2019 в 11:33 PST

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