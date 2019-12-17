Мнение: Обращение немецкого спортсмена к министру обороны Германии об учениях НАТО у границ России

Это открытое письмо немецкий спортсмен Marco Henrichs опубликовал 12 декабря в своем аккаунте ФБ.Он обращается к министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Речь идет об учениях НАТО Защитник 2020
«С трансатлантической верностью в безумие!»
Уважаемая министр обороны!
Я пишу Вам сегодня как семьянин и гражданин Германии. Гражданин Германии, который с 2017 года в качестве тренера и пловца представляет плавательную базу и Федерацию плавания в Российской Федерации.Также детскую Лига , в которой занимаются около 1000 русских детей Дети, чьи родственники хотят жить в мире так же, как семьи в Германии!
Кроме того, с 2015 года я все чаще участвую в российско-германском взаимодействиях в спорте!
Так что я достаточно хорошо знаю немецкую и российскую политику и медиа-пространство.
Учения НАТО «Защитник 2020» и ваша политика НАТО! С упражнением «защитник 2020» американские военные в апреле-мае 2020 года собираются дислоцировать дивизии у российской границы.
По сообщениям США это будут крупнейшие учения такого рода в Европе за последние 25 лет, в которых будут участвовать до 20 000 солдат. Всего «37.000 солдат НАТО » окажутся на Российской границе. И мы через 74 года после окончания войны снова посылаем немецких солдатам к российской границе!
Это — невыносимое и болезненное состояние, которое вызывает у наших травмированных войной пожилых людей в Германии и России грустное покачивание головой! И моему дедушке пришлось воевать в двух мировых войнах и терпеть это безумие, потому что политики не смогли вести политику деэскалации и дипломатии! Сегодня мы движемся в том же направлении — война!!!
Поставить себя в Положение русских!
Представьте себе следующую ситуацию! Они живут со своей семьей в России непосредственно на западной государственной границе. Вы слышите учебные гранаты, танковые орудия и т.д.!
Разве Вы не будете бояться за своих детей?
Вы, Германия и вооруженные силы НАТО, забыли, какое безумие бушевало в Европе и мире более 70 лет назад?
Манипулирование нашими СМИ против России!
Более того, я осуждаю ложь в наших публичных СМИ или, например, заявления на федеральных пресс-конференциях о том, что Россия является вечным агрессором.
Заявления, которые я, как спортсмен , находящийся в Российской Федерации, не могу подтвердить!
Напротив, наш великий сосед на Востоке очень положительно отзывается о нас, западных гражданах (и о нас, немцах)!
Агрессия исходит от Запада, а не от Востока!
Если НАТО «заботится» о России, тогда почему войска НАТО стоят на российской границе, а не наоборот! Россия ежегодно тратит около 80 миллиардов долларов на вооружения при около 900 миллиардах долларов США и НАТО! Только в этом соотношении я отчетливо вижу агрессию со стороны НАТО, а не с российской стороны!!!
Гуманитарная ответственность вместо гуманности к оружейной промышленности!
Я часто слышу такие фразы, как «у нас есть международная ответственность»! Разумеется, мы несем ответственность за борьбу с голодом и бедностью. Но не бомбами и гранатами!
Вместо этого нас путем лжи в западных и натовских СМИ вгоняют в одну войну за другой, которые преподносятся как гуманитарные миссии.
Наконец, к предстоящему натовским маневрам рядом с Россией!
Еще мой дед говорил: «тянуть льва за хвост не значит быть смелым, а это свидетельство бесконечной глупости!»Глупость, которая может означать смерть для миллионов людей «со всех сторон»!
Я обращаюсь к Вам как отец!
Измените во благо всех курс на Россию — на курс на мир!
Спасибо, что уделили Ваше время, г-жа министр обороны.
Марко Хенрихс. — Стайер и тренер, Российская Федерация»
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Источник: Конт
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