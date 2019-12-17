Мнение: Налоги платят не ЗА что-то, а ЧТОБЫ что-то

В очередной раз огорошили наши дорогие «сознательные» граждане, признавшиеся в том, что они, оказывается, не понимают, зачем вообще нужно платить налоги.

Здесь напомню не только недавний опус Путаника о налогах, но и собственные наблюдения:

«— Да ты не понимаешь! Нафига я буду платить эти дурацкие налоги? Чтобы чиновники их потом прожрали, пропили и купили себе десятую яхту? Колян, ты что, не понимаешь, в какой ты стране живешь? — через детскую площадку к подъезду дома шел здоровенный детина лет тридцати пяти, по виду типичный работяга — слесарь, плиточник, сантехник, электрик.

Вокруг был типичный московский двор. Благоухали цветники, на детской площадке гуляли мамы с колясками, дворник подметал тротуары, рабочие поодаль красили заборчик, в детском саду за забором бегали и визжали детишки, на спортивной площадке менеджеры из соседнего офисного здания играли в пинг-понг.

Всё это было сделано и ежедневно поддерживалось на налоги, которые за этого здорового половозрелого самца заплатили другие люди. В том числе и я«.

Ключевой момент в понимании налогообложения — государство собирает налоги не ЗА что-то, а ЧТОБЫ что-то.

Оно делает это не в наказание за то, что кто-то что-то имеет или зарабатывает, а для того чтобы перераспределить эти деньги на те общественно доступные блага, в которые сами граждане добровольно вкладываться с большой вероятностью (или вообще никогда) не будут, но в коих эти граждане на самом деле прямо или опосредованно нуждаются.

Но поскольку для исчисления налогов нужны какие-то более-менее справедливые и прозрачные принципы, чтобы никого не обижать, то налоги начисляются, исходя из базы, то есть — конкретных благ, коими обладает физ. или юр.лицо.

Эти правила могут выглядеть странно или неоптимально (казус двойного налогообложения — один из типичных «багов системы»), а справедливыми, с точки зрения инфантила, они вообще никогда не станут. Отсюда инфантил, верящий в единорогов и Деда Мороза, делает вывод, что государство облагает его налогом в наказание за то, что он владеет домом (который построил на свои деньги) или машиной (которую он купил тоже на свои деньги). Или — хуже того — что государство «решило подсосаться» к гражданину, чтобы его «поиметь», поскольку «считает его лохом».

Но в любом случае конечная цель сбора налогов — перераспределить часть личного дохода граждан на общественно полезные цели. И понимание того, какая сумма налоговых сборов потребна государству для этих целей, возникает РАНЬШЕ, чем оно определяется со структурой и методами сбора. Иначе говоря, если вы сможете доказать государству казус двойного обложения, и оно вас услышит, то теоретически государство может устранить этот казус, но для выполнения своих обязательств перед, в том числе, вами же, вынуждено будет поднять ставки других налогов, чем вы снова будете недовольны.

Это одна из двух основных целей существования государства, как надстройки над толпой индивидов (вторая цель — безопасность). И перестать их платить — значит сесть на шею окружающим людям, которые вынуждены будут финансировать желание инфантила продолжать за чужой счет потреблять общественные блага (включая собственную безопасность).

Для сферического в вакууме гражданина, воспитанного советскими 70-80-ми, а затем лихими бандитскими 90-ми, его жизненное пространство, в которое он готов вкладываться, заканчивается за дверями его квартиры или земельного участка. В случае с поздним СССР дальше своего порога было непонятно кем и на что обслуживаемое пространство, а в случае с 90-ми — начиналась территория войны на выживание, вкладываться в которую заведомо бесполезно (вкрученную в подъезде лампочку украдут или разобьют в течение суток).

Я лично знаю достаточно небедных участников одного ТСЖ, которые не готовы были скидываться даже на новую дверь в их собственном подъезде. Им банально безразлично, что и на какие деньги будет твориться за пределами их квартиры и того места, куда они паркуют свои два внедорожника. Максимум за что они готовы заплатить — это за водопровод и электричество (но даже идея оплаты за канализацию и вывоз мусора оказывается выше их понимания). Налог на недвижимость и транспортный они, конечно, платят, потому что понимают, что иначе огребут, хотя каждый раз искренне недоумевают, за что. И так же искренне возмущаются, когда видят где-нибудь дыры в асфальте. Естественно, также искренне ругают власть — одновременно и за дыры в асфальте, и за существование непонятных им налогов.

А если им указать, что на их налоги вон как изменилось благоустройство во дворе, в парках, в районе, да ещё построили три новых эстакады, чтобы им быстрее было доехать на работу, они… скажут, что никакого благоустройства не заказывали, а эстакады государство должно строить само(!). Ну, пусть где-нибудь там деньги возьмёт, не знаю. Да и вообще, если бы не воровали, то построили бы уже тридцать два моста. Или сто тридцать два. Вон в Китае же могут, когда захотят.

Твой двор, когда ты платишь налоги и следишь за тем, как чиновники их используют.



Твой двор, когда тебе всё равно, что творится за дверями твоей квартиры и ты ни копейки никому не отдаёшь.

Я говорю про благоустройство, мосты и прочий материальный тлен по той лишь причине, что гражданин может выйти из дома и лично всё это пощупать, воспользоваться, возрадоваться. То есть — потребить непосредственно блага, сделанные для него на его же налоги. Да, ему будет не совсем очевидно, что сделано это для него — ведь на мосту не написано «въезд на этот красивый мост открыт только для гражданина Холявко, Царя нашего, сиятельства, Красного Солнышка» — но по сути это будет мост в коллективном владении всех(!) граждан (кавунисты, где же ваши руки, в ладоши бейте, с…!).

А есть же ещё армия, госбезопасность, контрразведка — которые вас защищают, различные службы «газа и тормоза», которые провели вам в будку свет и тепло, дипломаты, которые стараются, чтобы вам вовремя и без скандалов давали визу в этот ваш Куршавель, спасатели и врачи, которые будут вытаскивать и выхаживать анонимного долбоящера, отключившего дома газовую сигнализацию, чтобы не мешала спать.

В сознании гражданина разорвана логическая цепочка между тем, как он делится своим доходом с государством и тем, как потом в этом государстве на эти деньги для него организуется среда обитания.

И, главное, эти же самые люди желают наступления коммунизма, где, на минуточку, налогообложение будет по сути составлять 100 (СТО!!!) процентов, то есть, гражданин вообще не будет получать никакие деньги, а будет работать за учет трудодней и потреблять блага, находящиеся исключительно в КОЛЛЕКТИВНОЙ собственности. И где выгородить себе кусочек газона цепями под парковку своей машины будет нижайшим позором. И самой «своей» машины тоже не будет — будет всеобщий каршеринг.

Бойтесь своих желаний — они иногда склонны сбываться.

Я надеюсь, что это объяснение немного сократит число эльфов, верящих в розовых единорогов и в новые скамейки в парках, растущие из земли сами.

Источник: Конт

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