Мнение: В Киеве, в полицию уже летят булыжники. Гранаты пока что не летят. Как скоро ждать?

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Источник: Конт
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Последнее: Владислав Добош, адвокат детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил в Facebook, что подал апелляцию на ее арест. Добош указал в жалобе, что решение суда об аресте Кузьменко – «постановление с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене». […]
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