Наука: Онкологи создали соединение, способное побеждать даже устойчивые к химиотерапии опухоли

Исследователи из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского, Института биологии развития им. Н. К. Кольцова и зарубежной компании Immune Pharmaceuticals под руководством профессора МФТИ Александра Киселева создали соединение, способное побеждать даже устойчивые к химиотерапии опухоли.

Противоопухолевая активность соединения оказалась эффективной даже для одного из самых устойчивых видов рака человека — карциномы яичника. За время клинических испытаний учеными было разработано 37 химических соединений, относящихся к классу аминотиазолов. 12 из них замедляют и полностью останавливают деление клеток опухоли. Препарат действует на клеточном уровне на микротрубки, состоящие из белка тубулина. Эти микротрубки направляют элементы делящейся клетки во время митоза. Таким образом, раковые клетки теряют возможность делиться, после чего опухоль погибает. Как утверждает руководитель проекта Александр Киселев,

«Выбор класса соединений неслучаен. Дело в том, что многие аминотиазолы демонстрируют широкий спектр фармакологической и биологической активности. Поэтому мы предположили, что соединения этого класса с надлежащими химическими группами могут проявлять противораковую активность. Вещество не токсично для морских ежей, а значит, есть потенциал для исследования его на животных. Исследование можно использовать для создания терапии от общего и резистентного рака яичника. Разработка препаратов — длительный и строго регламентированный процесс, но при условии успешных испытаний можно ожидать, что испытания на пациентах будут проходить через 1,5–2 года».

Испытания противоопухолевой активности проводились как «in vivo» — в живом организме морских ежей, так и «in vitro» — в пробирке на субстрате из клеток рака простаты, аденокарциномы молочной железы, меланомы и рака легких. Процесс деления клеток при раке яичника соединению удалось остановить полностью. А вот в случае с другими опухолевыми процессами наблюдалось лишь значительное замедление процесса. И хотя о введении препарата в медицинскую практику говорить пока не приходится, ученые уже планируют проведение структурного моделирования разрушения микротрубок с целью определения мест связывания соединения с белком тубулином, что поспособствует улучшению механизма действия будущего препарата. По заявлению заместителя директора Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Давида Заридзе,

«Это важный, но самый начальный этап, который в перспективе может привести к изобретению новых лекарств. Хорошо, что сейчас получены положительные результаты, но еще должны пройти исследования на экспериментальных животных, на больных людях. Вообще в большинстве случаев опухоль сначала чувствительна к химиотерапии, то есть положительно реагирует на лечение, но после прохождения курса становится устойчивой, чувствительность практически всегда снижается, так что поиск соединений, которые помогают бороться и с устойчивой опухолью, — важный процесс».

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