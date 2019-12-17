«Барселона» – «Реал». Где и когда смотреть «Эль-Класико»

Каталонская «Барселона» примет «Реал» на домашнем поле стадиона «Камп Ноу» в рамках перенесенного поединка 10-го тура чемпионата Испании. Матч начнется 18 декабря в 21.00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2». Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изначально поединок между «Барселоной» и «Реалом» должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

Это первая встреча команд в сезоне 2019/20. В последний раз команды встречались 2 марта 2019 года в 28-м туре чемпионата Испании прошлого сезона, тогда победу со счетом 1:0 одержала каталонская команда.

После 17 туров Ла Лиги обе команды имеют в активе по 35 очков, «Барселона» находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучше разнице забитых и пропущенных голов.

За всю историю команды сыграли между собой 242 раза в официальных матчах. «Барселона» одержала 96 побед, а «Реал» – 95. 51 раз была зафиксирована ничья.

Букмекеры считают каталонскую команду фаворитом матча. Авторитетная британская контора William Hill принимает ставки на успех «Барселоны» с коэффициентом 1,73. На то, что победит «Реал», можно поставить с коэффициентом 4,33, на ничью – 4,2.

В своем последнем матче мадридская команда сыграла вничью против «Валенсии» со счетом 1:1. «Барселона» также не смогла победить «Реал Сосьедад», поединок завершился со счетом 2:2.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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