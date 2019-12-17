Бабин: Россияне через агентов влияния лоббируют снятие с Севастополя особого статуса. Сейчас начнут распускать слухи, что Зеленский сдал город

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с обвинениями в свой адрес из-за того, что его законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации исключает из Основного закона упоминания оккупированного Севастополя. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Конституция Украины с 1996 года последовательно содержала упоминание о Севастополе как о городе, который имеет особый правовой режим. Он фактически был отдельным регионом Украины и не входил в состав Автономной республики Крым. Это отображено в тысячах законах Украины. Особый статус Севастополя никогда не означал наличие у этого города особых прав. Напротив, он предполагал специальный государственный контроль над городом, поскольку там базировался иностранный флот. И был направлен против «нехороших тенденций» в городе. Только в Севастополе жители не могли избирать городского голову. Вряд ли это похоже на особые права, не так ли? До момента оккупации Крыма этот особый режим был целиком оправдан. Но в администрации экс-президента [Петра] Порошенко отдельные господа очень активно и абсолютно безосновательно лоббировали отмену особого статуса Севастополя. Внятных аргументов они привести не могли. Думаю, эти идеи лоббировали россияне», – отметил Бабин.

Он подчеркнул, что изменения в Конституции, которые могут коснуться Севастополя, будут выгодны российским оккупантам.

«В десятках международных актов, деклараций, резолюций и в судах речь об оккупированном Крыме идет как о двух регионах: АРК и Севастополь. Разумеется, россиянам надо разломать нашу международную правовую позицию. И вот через своих агентов влияния они лоббируют снятие с Севастополя особого статуса и переименование Автономной республики Крым. Якобы гарантировав таким образом автономию крымским татарам. Но как этому поможет переименование административно-территориальной единицы, никто не объяснил. И я был шокирован, увидев в законопроекте Зеленского нормы, скопированные с идей администрации Порошенко. То есть мы убираем из Конституции Севастополь и не объясняем, почему это произошло», – сказал собеседник.

Он считает, что изменения по части децентрализации, косаемые оккупированных территорий Украины, должны вступить в силу только после их деоккупации.

«И что теперь будет, Севастополь станет частью АРК? Но так ведь даже этого никто не написал! Или, может, он теперь будет отдельной общиной, областью? Ответа на эти вопросы нет. Мы могли бы «играться» с условной Жмеринкой или Житомиром. Но Севастополь – оккупирован! И принимать такие изменения – очень рискованно. Это будут использовать российские дипломаты, юристы и пропаганда. Мы ничего от этого не получаем, но зачем-то это делаем. Поэтому я считаю, нужно вносить изменения в переходные положения, где четко прописать – что теперь будет с Севастополем? Да и вообще эти нововведения должны быть применены к оккупированным территориям только после их деоккупации. Ведь предлагается ввести округа, общины и префекты в том числе по всему Крыму. Может быть, это и правильно. Но Верховной Рады Крыма сейчас нет. Кто будет голосовать? То есть чтобы избежать спекуляций, нужно все эти моменты прописать в переходных положениях. А так сейчас начнут распускать слухи, что Зеленский сдал Севастополь», – резюмировал Бабин.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады и определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Проектом, в частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Таким образом, ликвидируется понятие «район», вводится «округ» и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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