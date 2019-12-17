В СК рассказали о страхе семьи из Химози перед отцом

Супруга хозяина дома под Гатчиной, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе, сообщила представитель управления СК РФ по Ленинградской области.

«Согласно показаниям женщины, они его (главу семьи) боялись. Он был очень… агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По слова следователей, жена подозреваемого не исключала наличия у него «определенного расстройства». Сейчас она находится в больнице вместе с детьми.

Тем временем, в пресс-службе администрации Гатчинского района подтвердили, что дети из многодетной семьи в Химози не числились в местных учреждениях образования и не имеют документов, удостоверяющих личность.

«По информации Гатчинской клинической больницы, (дети) родились не на территории Гатчинского района. В учреждения образования Гатчинского района обращений для зачисления детей не было. Документы, удостоверяющие их личности, отсутствуют. Данных о детях в администрации Гатчинского района, а также органах опеки и учреждениях здравоохранения нет», – рассказали в пресс-службе и добавили, что заявлений и жалоб на детей и родителей не поступало.

По данным администрации, в семье воспитывались восемь детей. Их возраст власти не уточнили. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей и психологов, проходят медицинские и психологические обследования. Администрация Гатчинского района рассматривает варианты временного жилья для несовершеннолетних и готова помочь в оформлении документов и предоставлении гуманитарной помощи.

В то же время источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что кроме главы семейства был задержан пожилой мужчина – хозяин дома, где жила эта многодетная семья. По словам источника, задержанный мужчина проживал вместе с семьей.

В понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия. Также в подвале особняка оперативники нашли тир, спортзал и окровавленные матрасы, а во дворе дома стоит деревянный крест. Также сообщалось, что глава семейства Андрей Бовт женат на двоюродной сестре и на протяжении семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье.

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