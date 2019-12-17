Прополис снижает артериальное давление — Медики

Медики выяснили, что прополис снижает артериальное давление. Этот компонент, который вырабатывают пчелы, широко применяется в составе средств для лечения десен.

Прополис – это один из продуктов пчеловодства, который активно применяется человеком в лечебных целях. Пчелы используют это вещество в качестве шпатлевки для заделывания щелей в улье. В естественной среде эта субстанция выполняет также защитные свойства. Ею насекомые обеззараживают своё жилище. Клейкая структура естественным образом укрепляет фундамент улья, поглощая вибрацию.

Британские исследователи выяснили, что люди, которые пользуются ополаскивателями для ротовой полости на основе прополиса, значительно реже сталкиваются с проблемой повышенного давления. Он также активно применяется в косметических средствах, поскольку обладает сильными антиоксидантными свойствами. Осторожно следует применять это средство при аллергии, плохой свертываемости крови, в период кормления грудью. Лучше проконсультироваться с лечащим врачом на предмет индивидуальной чувствительности к прополису, а также взаимодействия с лекарственными средствами, если планируется их одновременный прием.

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