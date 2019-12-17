Изучено влияние антиоксиданта из лосося на клетки сердца

17.12.2019, 15:30, Новости дня

Группа российских специалистов провела опыты на крысах и выяснила, что антиоксидант из морских водорослей, лосося и форели способен защитить клетки сердца от гибели при накоплении в них химических агрессивных молекул.

Научные сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики на протяжении длительного периода времени занимались изучением существующих способов защиты клеток сердца от гибели в случае накопления в них химических агрессивных молекул. Недавно они организовали проведение опытов с крысами и изучили воздействие на клетки сердца астаксантина, антиоксиданта из морских водорослей, лосося и форели. Оказалось, что он повышает устойчивость митохондрий сердца крысы.

Таким образом, полученные доказательства подтвердили, что данный антиоксидант может стать уникальным полезным средством для улучшения работы сердечной мышцы.



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