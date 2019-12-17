Изучено влияние антиоксиданта из лосося на клетки сердца

Группа российских специалистов провела опыты на крысах и выяснила, что антиоксидант из морских водорослей, лосося и форели способен защитить клетки сердца от гибели при накоплении в них химических агрессивных молекул.

Научные сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики на протяжении длительного периода времени занимались изучением существующих способов защиты клеток сердца от гибели в случае накопления в них химических агрессивных молекул. Недавно они организовали проведение опытов с крысами и изучили воздействие на клетки сердца астаксантина, антиоксиданта из морских водорослей, лосося и форели. Оказалось, что он повышает устойчивость митохондрий сердца крысы.

Таким образом, полученные доказательства подтвердили, что данный антиоксидант может стать уникальным полезным средством для улучшения работы сердечной мышцы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Музыканта известие об отсутствии Примадонны на «Голубом огоньке» обрадовало. По его мнению, ей давно стоило прекратить выступления в этих программах. «Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», – одобрительно заявил Максим Александрович. Зато руководителю Первого канала Константину Эрнсту, в отличие от Аллы Пугачевой, неплохо досталось от композитора. Фадеев заявил, что пока у власти стоит […]