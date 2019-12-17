Автоновости: Вот это поворот: новый Mini Clubman внезапно станет кроссовером

Руководство Mini посчитало, что теряет в продажах из-за того, что в линейке марки слишком мало так популярных нынче вседорожников. А тот единственный, что имеется, покупатели считают неоправданно дорогим для своих размеров. Поэтому Mini станут больше.

Актуальный Mini Clubman, считающийся шестидверным универсалом, лишь на считанные сантиметры компактнее кроссовера Countryman и, по сути, эти модели играют в одном ценовом сегменте. Как намекнул изданию Autocar шеф-дизайнер фирмы Оливер Хейлмер, со сменой поколений Clubman может быть переформатирован с тем, чтобы превратиться в полноценный вседорожник.

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Соответственно, модель вырастет в размерах. Однако, представитель Mini не уточнил, станет ли Clubman новым флагманом и самым большим автомобилем марки, или попутно – чтобы сохранить нынешнюю иерархию – подрастет и Countryman.

В то же время очевидно, что в Mini хотят предпринять попытку привлечь покупателей более крупными, чем нынче, моделями с требуемым рынком вседорожным антуражем.

Тем не менее, по мнению Хейлмера, гигантомании в Mini все же удастся избежать: шеф-стилист пообещал приложить все усилия для того, чтобы каждая модель марки была – или как минимум казалась – самой компактной в своем сегменте. А вот сделать дизайн более современным, как заявил Хейлмер, вполне удастся.

И это касается не только экстерьера будущих Mini, но и архитектуры салона. Соответственно, как минимум некоторые британские машины могут лишиться активно используемых сейчас в оформлении интерьеров ретро-черточек.

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