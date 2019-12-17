Лично отдал приказ: шокирующие подробности участия Порошенко в убийстве

Ликвидация Павла Шеремета и Дениса Вороненкова, а также

инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко – звенья одной цепи. Такого мнения

придерживается политолог Дмитрий Куликов.

Эксперт не сомневается в причастности к указанным эпизодам

бывшего президента Петра Порошенко. Это было организовано Службой безопасности

Украины по приказу тогдашнего главы государства, сказал политолог в эфире

телеканала «Россия-1».

«Потому что нужно было создать историю

«террористической деятельности России и ЛДНР» на территории Украины, прямо там,

в Киеве», – пояснил эксперт.

Провокации происходили на фоне антироссийской истерии на

Западе, которая усилилась после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в

Солсбери, напомнил Куликов. «Нет никаких сомнений, что все это делалось по

приказу Порошенко», – заключил политолог.

На причастность бывшего президента к совершению тяжких

преступлений указывает и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича,

юрист Андрей Портнов. Он предположил, что фигуранты дела об убийстве Шеремета

были внештатными агентами Службы безопасности Украины. Спецслужба была

полностью лояльна Порошенко.

Как это было. Убийство Павла Шеремета. pic.twitter.com/Qk6pApo9FS

— Dmitrij Akhatov (@dmitrijakhatov) December 16, 2019

Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20

июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной

года. Среди них оказался участник так называемой террористической операции в

Донбассе Андрей Антоненко. В свое время Петр Порошенко лично благодарил военнослужащего

за сочинение неформального гимна спецназовцев.

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