Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Видео испытаний боевой машины опубликовал телеканал «Звезда».
Самоходный зенитно-ракетный комплекс был разработан в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и способен функционировать в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.
Также гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Григорий Закаменных говорил, что предприятие создаст на базе самоходной зенитки «Деривация-ПВО» боевого робота.
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