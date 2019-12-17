Российские учёные назвали растение для эффективной профилактики инфарктов и инсультов

Научные сотрудники РЭУ им. Г. Плеханова назвали «мощное оружие» для эффективной профилактики инфарктов и инсультов. Исследования на эту тему проводились российскими учёными наряду с их коллегами из Китая. Речь идёт о таком известном и доступном растении, как чеснок.

Нередко причиной прогрессирования в организме человека большей части заболеваний сердечно-сосудистой системы является атеросклероз. Для его лечения современные учёные, наряду с синтетическими лекарствами, разрабатывают и их природные аналоги, так как они не оказывают серьёзных побочных действий на организм человека. Согласно результатам нового исследования, чеснок как раз и является очень перспективным сырьём для таких медпрепаратов.

По словам соавтора научной работы Василя Карагодина, при употреблении человеком чеснока предотвращается накопление сосудами холестерина, а это, в свою очередь, препятствует образованию атеросклеротических бляшек.

«Медпрепараты, в основе которых лежит чеснок, смогут поддерживать просветы кровеносных сосудов и рассасывать уже имеющиеся бляшки. А благодаря отсутствию побочных эффектов их можно будет принимать на протяжении длительного – и даже пожизненного – термина», – отметил профессор.

Помимо профилактики инфарктов и инсультов, данное растение способствует снижению артериального давления, улучшает свёртываемость крови, нормализует её липидный профиль.

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