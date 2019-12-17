Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо сына

Бывшая солистка группы Hi-Fi впервые показала лицо сына Арсения-Остапа во время новой фотосессии. Соответствующая публикация размещена на странице Татьяны Терешиной в Instagram.

Фотомодель и ее супруг воспитывают двоих детей. Младший сын родился в январе этого года. Татьяна Терешина решила не показывать общественности лицо малыша, и даже после крещения не изменила свое решение. Однако недавно знаменитость сделала исключение, когда приняла участие в съёмках для издания «СтарХит». Поклонники смогли увидеть лицо второго ребенка кумира. Многие обрадовались такому щедрому подарку и не поскупились на добрые комментарии. «Какой замечательный сынок», «А малыш просто прелесть, влюбилась в голубые глазки», — отмечали фолловеры.

Дочь бывшей солистки Hi-Fi Арис появилась на свет в союзе исполнительницы с телеведущим Вячеславом Никитиным. В 2015 году пара развелась. Затем Терешина встретила нового избранника, которым стал предприниматель Олег Курбатов. Артистка вышла за него замуж в сентябре прошлого года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Музыканта известие об отсутствии Примадонны на «Голубом огоньке» обрадовало. По его мнению, ей давно стоило прекратить выступления в этих программах. «Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», – одобрительно заявил Максим Александрович. Зато руководителю Первого канала Константину Эрнсту, в отличие от Аллы Пугачевой, неплохо досталось от композитора. Фадеев заявил, что пока у власти стоит […]