Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо сына

17.12.2019, 15:21, Разное

Бывшая солистка группы Hi-Fi впервые показала лицо сына Арсения-Остапа во время новой фотосессии. Соответствующая публикация размещена на странице Татьяны Терешиной в Instagram.
Фотомодель и ее супруг воспитывают двоих детей. Младший сын родился в январе этого года. Татьяна Терешина решила не показывать общественности лицо малыша, и даже после крещения не изменила свое решение. Однако недавно знаменитость сделала исключение, когда приняла участие в съёмках для издания «СтарХит». Поклонники смогли увидеть лицо второго ребенка кумира. Многие обрадовались такому щедрому подарку и не поскупились на добрые комментарии. «Какой замечательный сынок», «А малыш просто прелесть, влюбилась в голубые глазки», — отмечали фолловеры.

Дочь бывшей солистки Hi-Fi Арис появилась на свет в союзе исполнительницы с телеведущим Вячеславом Никитиным. В 2015 году пара развелась. Затем Терешина встретила нового избранника, которым стал предприниматель Олег Курбатов. Артистка вышла за него замуж в сентябре прошлого года.



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