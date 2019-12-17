Эксперты назвали ТОП-5 неожиданных способов повысить либидо

17.12.2019, 15:21, Разное

Эксперты назвали пять неожиданных способов повысить либидо. Смеясь, люди не только прощаются с прошлым и продлевают жизнь, но и обеспечивают более высокое качество секса.
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Специалисты Университета Чикаго внесли свой вклад в изучение данного вопроса. Они пришли к выводу, что женщин «совы», для которых характерно позднее время сна, более расположены к сексуальным взаимоотношениям, чем спящие крепким сном в этот момент «жаворонки». Оказалось, что у первых такой же высокий уровень тестостерона и кортизола, как и у мужчин. Однако у «ранних пташек» отношения гораздо чаще отличаются стабильностью. Факт, установленный сайтом Match.com, пока не объяснен наукой. Сотрудники организации определили закономерность между количеством используемых в сообщении эмодзи и активностью в сфере секса. Она оказалась прямо пропорциональной. Завершает список неожиданных способов, повышающих либидо, развитое чувство юмора. Позитивно настроенный человек приятен во всех отношениях.



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