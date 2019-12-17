В Киеве силовики жестко разогнали протесты у Рады против продажи земли

17.12.2019, 15:21, Новости дня

Украинские силовики в Киеве разогнали акцию протеста возле Верховной Рады, участники которой выражали протест против принятия закона о продаже земли. Как сообщает УНИАН, около парламента собрались люди под флагами «Национального корпуса», а также представители партии «Батькивщина» и ВО «Свобода». 

Полицейские снесли палатки, которые установили участники протестов и потащили их в сторону отеля «Киев». Протестующие побежали к площади Конституции, а потом разобрали несколько участков брусчатки и начали забрасывать камнями силовиков. Полицейские в свою очередь догоняли их и били протестующих, которые кидали камни и другие предметы. По данным корреспондента Радио Свобода, активисты также облили нескольких полицейских зеленкой и применили против них газовый баллончик.

По данным журналистов, которые находятся на месте, несколько человек задержаны, также на улицу Грушевского подъехала «скорая» и оказывает помощь пострадавшим. Украинская служба Радио Свобода утверждает, что двое полицейских после столкновений были госпитализированы.  

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, разрешающий продажу земли, 13 ноября. На этой неделе в украинском парламенте ожидается рассмотрение закона во втором чтении. Противники закона опасаются, что земля в Украине после начала действия закона будет скуплена иностранцами и олигархами, а у фермеров так и не будет возможности ее приобрести. 



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