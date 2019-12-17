Шнурову показали «сварщика будущего»

Машиностроители завода по производству оборудования для АЭС «Атоммаш» (входит в Росатом) в Волгодонске провели мастер-класс по сварке для музыканта Сергея Шнурова, приехавшего на завод, чтобы посмотреть на «сварщика будущего».

На заводе Шнурова познакомили с работающими сварщиками, показали производство оборудования для атомных станций. В частности, он осмотрел производство реакторов и парогенераторов. В сварочном центре ему провели мастер-класс, после чего он сам сварил свою роспись на металлической пластине с надписью «Атоммаш», передает РИА «Новости».

Шнуров после этого рассказал о новом образе сварщика, который у него сформировался.

«Мощь поразила и состояние и агрегатов, и состояние людей – все такие бодрые. Приятно удивлен», – сказал он, отметив, что увидел в сварщиках молодых «заинтересованных ребят».

«Жизнь есть, есть соревнование, что, конечно, необходимо молодым людям. Есть перспективы», – сказал Шнуров.

Сварщики «Атоммаша» пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе «Атоммаша» открылся Центр профессиональных компетенций «Сварочные технологии», где чемпионы WorldSkills выступают наставниками.

Машиностроительный гигант «Атоммаш» (Волгодонск, Ростовская область) построен в 1970-х годах. Это крупнейший изготовитель оборудования для атомных электростанций в России. В 2012 году предприятие вошло в состав машиностроительного дивизиона Росатома холдинг «Атомэнергомаш».

Напомним, 27 ноября машиностроители Росатома пригласили музыканта Сергея Шнурова на свое крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС, чтобы артист смог увидеть «сварщика будущего». Причиной стало заявление лидера группы «Ленинград» о том, что необходимо уходить от «ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Шнурову нужно будет разрушать миф о сварщиках.

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