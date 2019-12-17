ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
«В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас», – передает слова Пасечника РИА «Новости».
В ноябре парламент ДНР принял закон, по которому госграница республики устанавливается в пределах Донецкой области.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит искать «тайные смыслы» в этом законе.
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