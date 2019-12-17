Во Внуково задержали контрабанду метадона на 6 млрд рублей

17.12.2019, 15:18, Разное

Сотрудники Федеральной таможенной службы России обнаружили в самолете, летевшем из Кельна в Таджикистан коробки с 2,4 тысячи бутылок с запрещенным веществом. Концентрация наркотика в жидкости была занижена, сообщает «Подмосковье сегодня».

На этикетках было указано, что содержание метадона не превышает пять миллиграммов на один миллилитр жидкости. Однако эксперты установили, что субстанция состояла из опасного опиоида более чем на половину. Таким образом, на воздушном судне перевозилось свыше 1,2 тонны вещества. С учетом того, что один грамм этого наркотика стоит около 4-5 тысяч рублей, специалисты оценили задержанную партию в 5,8-6 миллиардов рублей. 



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