Мейхер показала прогулку с дочерьми

Экс-участница украинской группы «ВИА Гра», певица Надежда Мейхер обнародовала в Instagram фото со своими дочерьми – семилетней Анной и четырехлетней Марией.

«Мама – летчик-налетчик. Наконец-то вырвались на природу…» – написала она.

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Mama #летчикналетчик * Наконец то «вырвались» на природу… #мама #дети #прогулкавлесу

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 15 Дек 2019 в 5:19 PST

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. В 2000 году она начала петь в группе «ВИА Гра», работая с перерывами в коллективе до 2011 года. Позже начала сольную карьеру.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко, 23 марта 2012 года – дочь Анну, 17 октября 2015-го – Марию от российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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