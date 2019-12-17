Соловьев назвал Гордона русофобом

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 15 декабря назвал украинского журналиста, основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона «классическим русофобом, который позорит прекрасную фамилию».

Он показал отрывок из видео с YouTube-канала Гордона, где тот, отвечая на комментарий одного из интернет-пользователей об аннексированном Крыме, заявил, что россияне пришли в «братскую страну» и забрали то, «что плохо лежало».

«Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву. И у вас еще заберут то, что вы отняли незаконно: Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и много еще чего другого», – сказал на видео Гордон.

Комментируя слова украинского журналиста, Соловьев сказал, что тот «стал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии».

«Я ж говорю: русофоб и нацист», – добавил российский пропагандист.

В октябре между Гордоном и Соловьевым произошла заочная перепалка. Последний сказал, что презирает украинского журналиста и считает, что его нужно судить за клевету после слов о том, что РФ в 2014 году собиралась отжать себе больше половины Украины, создав там «Новороссию».

В ответ Гордон сказал, что на руках Соловьева кровь и украинцев, и россиян – «тех, кто под воздействием его лживой, мерзопакостной пропаганды пошли воевать друг против друга».

После того, как российский пропагандист назвал Гордона «негодяем и мерзавцем» и подчеркнул, что не поддерживает «братоубийственную войну», украинский журналист заявил, что «принцип Соловьева заканчивается там, где начинаются большие деньги».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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