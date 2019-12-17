НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении компенсации на оплату жилья

17 декабря 2019 года детективы Национального бюро Украины по согласованию сл Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья, информирует пресс-служба НАБУ.

Источник «Українських новин» отметил, что речь о бывшем нардепе от Оппозиционного блока Дмитрии Колесникове. В Бюро не называют имя подлозреваемого.

НАБУ квалифицировало его действия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

«По данным следствия, на протяжении декабря 2014 года – октября 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице «Киев» в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было, и он сознательно скрыл этот факт», – сказано в сообщении пресс-службы.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года.

Украинские правоохранители также подозревают Колесникова в рамках другого уголовного производства.

6 сентября 2019 года экс-глава НПУ Юрий Луценко сообщил, что экс-нардепам Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). 16 сентября стало известно, что суд отпустил нардепов на поруки депутата-самовыдвиженца Дмитрия Шпенова. 16 октября прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепата от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Колесникова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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