Найден метод борьбы с распространением речной слепоты

17.12.2019, 15:14, Новости дня

Команда исследователей сообщила, что результатом недавно использованного ими метода моделирования стал новый способ, который способен помочь в борьбе с речной болезнью.

На протяжении длительного периода времени ученые работали над изучением забытого заболевания – речной слепоты. Известно, что речная слепота распространена в основном в африканских деревнях, однако последствия и лечение данного заболевания являются слишком опасными, чтобы их игнорировать. Всемирная организация здравоохранения уже приняла решения побороть заболевание до 2030 года. Недавно специалисты из  Университета Нотр-Дама рассказали, что эффективным методом борьбы с речной слепотой может стать очистка рек от растительности, в которой обитают и развиваются личинки черных мух, разносчиков болезни.

Эксперты уверены, что применение данного способа на практике покажет свою эффективность.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В следующем году Генштаб Вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, сообщил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев. Для этого в Львовской области строят специальный полигон, где воссоздадут объекты инфраструктуры: торговый центр, гостиницу, станцию техобслуживания автомобилей, банк и шахту, передает ТАСС. «В этом году две […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика