Найден метод борьбы с распространением речной слепоты

Команда исследователей сообщила, что результатом недавно использованного ими метода моделирования стал новый способ, который способен помочь в борьбе с речной болезнью.

На протяжении длительного периода времени ученые работали над изучением забытого заболевания – речной слепоты. Известно, что речная слепота распространена в основном в африканских деревнях, однако последствия и лечение данного заболевания являются слишком опасными, чтобы их игнорировать. Всемирная организация здравоохранения уже приняла решения побороть заболевание до 2030 года. Недавно специалисты из Университета Нотр-Дама рассказали, что эффективным методом борьбы с речной слепотой может стать очистка рек от растительности, в которой обитают и развиваются личинки черных мух, разносчиков болезни.

Эксперты уверены, что применение данного способа на практике покажет свою эффективность.

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