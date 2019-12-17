Назван способ сохранения здоровья сердца

Исследователи из США нашли доказательства того, что справиться с огромным количеством заболеваний сердца способна здоровая диета.
На протяжении длительного периода времени американские ученые занимались изучением проблемы повышенного уровня холестерина в крови и проблем с сердцем. Известно, что большая часть холестерина в крови производится в печени и используется для создания клеток. А серьезные проблемы с сердцем могут быть вызваны продуктами, которые содержат слишком много насыщенных липидов. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации выяснили, что для решения проблем с сердцем нужно придерживаться правильной диеты, которая исключает жареные, копченые и жирные продукты.
Эксперты считают, что овощи, фрукты, цельные зерновые, обезжиренные молочные, обезжиренные молочные продукты, мясо птицы, рыба, орехи, семена способны выработать естественную защиту против болезнетворных процессов сердца.
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