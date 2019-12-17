Медведев поручил полностью решить проблему жилья для детей-сирот за шесть лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу, которая должна полностью решить проблему с жильем для детей-сирот, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам проведенного главой правительства совещания по жилищным проблемам детей-сирот.

«С учетом накопленной задолженности (по предоставлению жилья детям-сиротам, – прим. ВЗГЛЯД) премьер-министром принято решение, что мы совместно должны принять шестилетнюю программу полной ликвидации задолженности, вне зависимости от того, сколько потребуется на это финансовых ресурсов», – сказала Голикова, информирует ТАСС.

Также на совещании рассматривалась возможность социальной выплаты детям-сиротам на покупку жилья. Кроме того, обсуждался вопрос об использовании жилищных фондов, которые находятся ведении федеральных органов исполнительной власти и не используются ими, для обеспечения жильем детей-сирот.

«Для скорейшего решения проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями планируется предусмотреть возможность предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения (государственного жилищного сертификата) для лиц старше 23 лет», – говорится в материалах.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что число детей-сирот, не обеспеченных жильем, за пять лет увеличилось на 24,7% и составило на 2018 год 269 тыс. человек.





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