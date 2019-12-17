«Без крыши над головой»: новые подробности в смерти Быстрицкой

17.12.2019, 15:06, Разное

В Замоскворецком суде вновь состоялось заседание по делу против бывшего концертного директора актрисы – Ксении Рубцовой. Год назад сестра Элины – София Шегельман – написала заявление в полицию о пропаже денег со счетов актрисы. 38
миллионов рублей в течение девяти месяцев сняла по доверенности Рубцова. Против нее возбудили уголовное дело по 159-й статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Своему крестному Сергею Залесскому актриса доверяли многие тайны. Он был в курсе ее затеи со строительством «Женского центра». Тогда, в 1993 году, ныне почивший мэр столицы Юрий Лужков одобрил идею и даже выделил участок земли на Цветном бульваре, однако компания «Социальная инициатива», собиравшая деньги с дольщиков, не выполнила свои обязательства. Проект был заморожен, а против «Социальщиков» начались судебные тяжбы.

Впрочем, в 2007 Быстрицкая вновь взялась за дело и заключила новый контракт. За помощью она вновь обратилась к Лужкову, однако тот не смог ей больше ничем помочь из-за обманутых дольщиков. В итоге перед новыми бизнес-партнерами актриса не смогла выполнить обязательства. Сумма сделки составляла 30 миллионов долларов. Три миллиона артистка получила в аванс, но что с ними стало после расторжения сделки?

«Быстрицкая опасалась, что против нее подадут иск о взыскании аванса, что
в качестве обеспечительных мер будет наложен арест на ее имущество, на
ее банковский счет, на ее квартиру в Леонтьевском переулке. Она советовалась, как вывести деньги со
счета. Боялась, что может остаться без крыши над головой. Большая часть
из тех трех миллионов была уже потрачена…», – передает слова Залесского газета «Комсомольская правда».

Крестный актрисы также отметил, что за несколько месяцев до смерти актрисы ее сестра София запретила кому-либо приходить в квартиру Быстрицкой. Туда не разрешалось войти даже священнику. На все вопросы по телефону женщина отвечала, что Элина поела и спит.



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